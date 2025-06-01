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17:12, 1 июня 2025Мир

Названы время и место переговоров России и Украины в Турции

ТАСС: Переговоры России и Украины пройдут 2 июня в 13 часов во дворце Чираган
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Stock City / Shutterstock / Fotodom

В министерстве иностранных дел (МИД) Турции назвали время и место переговоров России и Украины. Об этом пишет ТАСС.

По данным источника агентства в турецком МИД, переговоры пройдут 2 июня в 13 часов во дворце Чираган в Стамбуле.

Днем 1 июня стало известно, что делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле. Об этом заявил корреспондент RT Константин Придыбайло.

Перед этим сообщалось, что делегацию Украины в Стамбуле возглавит министр обороны Рустем Умеров. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он также добавил, что в первую очередь Киев на переговорах будет добиваться безусловного прекращения огня на 30 дней.

Возглавлять российскую делегацию в Стамбуле будет помощник президента России Владимир Мединский. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, делегация приедет с проектом меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

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