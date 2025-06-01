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15:52, 1 июня 2025Мир

Стало известны планы делегации России на переговорах с Украиной

Делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Murad Sezer / Reuters

Делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле, которые состоятся 2 июня. Об этом сообщил репортер RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

Сообщение было опубликовано в 15:13 мск 1 июня. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня. Политик заявил, что определил приоритеты для Киева на ближайшее время.

В свою очередь, турецкий телеканал TRT со ссылкой на собственные источники назвал предполагаемое место проведения второго раунда переговоров России и Украины.

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