Стало известны планы делегации России на переговорах с Украиной

Делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле

Делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле, которые состоятся 2 июня. Об этом сообщил репортер RT Константин Придыбайло в своем Telegram-канале.

Сообщение было опубликовано в 15:13 мск 1 июня. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах с Россией 2 июня. Политик заявил, что определил приоритеты для Киева на ближайшее время.

В свою очередь, турецкий телеканал TRT со ссылкой на собственные источники назвал предполагаемое место проведения второго раунда переговоров России и Украины.