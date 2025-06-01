Названо предполагаемое место проведения второго раунда переговоров России и Украины

TRT: Переговоры России и Украины могут пройти во дворце Чираган в Стамбуле

Второй раунд переговоров между Россией и Украиной может пройти во дворце Чираган в Стамбуле. Предполагаемое место проведения встречи назвал турецкий телеканал TRT со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, стороны согласились продолжить переговоры. По имеющейся у журналистов информации, встреча может состояться в понедельник, 2 июня, во дворце Чираган в Стамбуле.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что делегацию Украины на переговорах с Россией в Стамбуле 2 июня возглавит министр обороны Рустем Умеров.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что серия таких серьезных событий, как подрыв мостов, за сутки до переговоров вызывает серьезные вопросы.