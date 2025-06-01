Россия получила украинский вариант меморандума о мирном урегулировании

Мединский: Россия получила от Киева ее меморандум о мирном урегулировании

Россия получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании. Об этом сообщил RT помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

Он уточнил, что меморандум был передан на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки», — отметил Мединский.

Глава российской делегации добавил, что основные тезисы документа Киева уже опубликованы в западной прессе.

Ранее Владимир Мединский рассказал, что пребывает в хорошем настроении перед переговорами с украинской делегацией, которые пройдут в понедельник, 2 июня, в Стамбуле.