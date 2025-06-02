Стал известен полный текст предложенного России меморандума Украины

«Общественное» опубликовало текст меморандума, который Украина предложила РФ

Стал известен полный текст меморандума Украины, который был предложен России и США. Его опубликовало украинское издание «Общественное».

Киев потребовал безусловного прекращения огня в качестве условия для переговоров, а также возвращения всех «депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Также Украина рассчитывает получить от РФ надежные гарантии безопасности. Помимо этого, Киев отказывается брать на себя обязательство о нейтралитете, оставляя за собой право «быть частью евроатлантического сообщества» и двигаться на пути к членству в Европейском союзе (ЕС).

Территориальные приобретения РФ после 2014 года не должны будут признаваться международным сообществом, а лидеры России и Украины должны будут встретиться для согласовывания ключевых аспектов урегулирования. Киев также допустил «поэтапное и постепенное» снятие санкций с РФ с возможностью их возобновления в случае необходимости.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщил о получении украинского варианта меморандума о мирном урегулировании. Он уточнил, что меморандум был передан на украинском и английском языках. «Ничего, мы справились. В нашей делегации люди, знающие самые разные языки», — отметил он.