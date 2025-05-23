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13:06, 23 мая 2025Мир

В США выступили против участия помощника Путина в переговорах по Украине. В чем причина?

Bloomberg: США против участия Мединского в переговорах из-за жесткой позиции
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Мединский

Владимир Мединский . Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Американские чиновники выступили против участия помощника президента России Владимира Мединского в переговорах по Украине. Как оказалось, они считают его сторонником «жесткой линии».

«США дают понять российским коллегам, что предпочли бы избежать участия во встрече сторонников жесткой линии, таких как помощник [Владимира] Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию Москвы в Стамбуле», — заявило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Мединский заявлял о готовности к компромиссам

Несмотря на заявление американских чиновников, Мединский в преддверии переговоров в Стамбуле заявил о готовности к компромиссам.

Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению

Владимир Мединскийпомощник президента России

По окончании встречи он, пребывая в хорошем настроении, заверил, что российская сторона удовлетворена результатом двусторонних переговоров по Украине и готова к продолжению контактов. Также Мединский сообщил, что представители России и Украины на переговорах в Стамбуле договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Вместе с тем он отметил, что «задача прямых переговоров — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта».

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мединский дважды возглавил российскую делегацию в Стамбуле

Владимир Мединский возглавил российскую делегацию на мирных переговорах России и Украины, которые прошли впервые за три года боевых действий 16 мая в Стамбуле, Турция.

Помимо Мединского, российскую сторону представляли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны страны Александр Фомин.

Наша делегация утверждена президентом и обладает всеми полномочиями для проведения переговоров. Настроены на конструктив и поиск путей решений украинского конфликта

Владимир Мединскийпомощник президента России

В 2022 году Мединский также возглавлял российскую делегацию на переговорах в том же Стамбуле. Тогда последняя очная встреча сторон прошла во дворце Долмабахча 29 марта 2022 года. 22 мая того же года Мединский сообщил о замораживании переговорного процесса, уточнив, что Москва никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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Мединский обвинил Запад в срыве переговоров по Украине

Летом 2023 года возглавлявший российскую делегацию в Стамбуле Мединский обвинил Запад в срыве переговоров по Украине. По его словам, Москва и Киев были готовы к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Однако, заявил Мединский, это не устраивало страны Запада. Именно они сорвали переговоры, указал помощник Путина.

Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев

Владимир Мединскийпомощник президента России

Глава переговорной группы уточнил, что в 2022 году Россия требовала нейтралитета Украины и невступления в НАТО, а также признания российского суверенитета над Крымом, признания независимости республик Донбасса. Кроме того, в договоре был прописан целый ряд гуманитарных требований.

В МИД России Мединского назвали не просто чиновником

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова считает, что Мединский не является рядовым чиновником. Таким мнением она поделилась в своем Telegram-канале.

«Есть чиновники, есть политики, а есть государственные деятели. Именно к этой категории и относится Владимир Мединский», — написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

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