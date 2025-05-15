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16:49, 15 мая 2025Мир

Мединский заявил о готовности России к компромиссам на переговорах в Стамбуле

Мединский: РФ готова к возобновлению переговоров в Стамбуле и компромиссам
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле, прерванных в 2022 году, и возможным компромиссам. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, сообщает ТАСС.

«Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению», — сказал он.

По словам помощника российского лидера, делегация сохраняет «рабочий настрой» перед переговорами с украинской стороной. Он подчеркнул, что в составе переговорной группы состоят руководители всех заинтересованных ведомств.

Ранее Мединский заявил, что смыслом переговоров в Стамбуле является выход на установление долгосрочного и прочного мира на Украине. Он отметил, что этого необходимо достичь, устранив первопричины конфликта.

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