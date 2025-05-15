Мединский раскрыл смысл переговоров в Стамбуле

Мединский: Смысл переговоров — выход на устранение первопричин конфликта

Смыслом переговоров в Стамбуле является выход на устранение первопричин конфликта. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский, передает РИА Новости.

«Смысл предложенных [президентом России] Владимиром Путиным прямых переговоров — выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта», — отметил Мединский.

Ранее стал известен состав украинской делегации на переговорах с Россией, в которую вошли глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, министр иностранных дел Андрей Сибига и советник главы государства Игорь Жовква.

11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий, призвав представителей двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле.