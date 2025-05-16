Мединский рассказал об одной договоренности с Украиной

Мединский: РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1000 на 1000

Представители России и Украины на переговорах в Стамбуле договорились провести обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Об этом сообщил глава российской делегации Владимир Мединский по итогам встречи, передает РИА Новости.

«В ближайшие дни произойдет обмен пленными по формуле "1000 на 1000" человек», — заявил помощник президента России.

Кроме того, Мединский рассказал, что делегации договорились, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня в деталях. Он отметил, что после этого переговоры сторон будут продолжены.

Ранее переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле по урегулированию конфликта завершились. Они продолжались почти два часа.