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17:24, 16 мая 2025Мир

Россия и Украина договорились о новой встрече

МИД Турции: Россия и Украина договорились о проведении новой встречи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Arda Kucukkaya / Turkish Foreign Ministry / Handout via Reuters

Российская и украинская делегации достигли принципиального соглашения о проведении новой встречи. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Reuters.

«Стороны также достигли принципиального соглашения о проведении повторной встречи для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта», — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Хакан добавил, что представители России и Украины договорились об обмене своим видением возможного прекращения огня.

Ранее завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле, они проходили почти два часа. Глава делегации России Владимир Мединский отметил, что считает результаты встречи удовлетворительными.

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