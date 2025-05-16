Россия и Украина договорились о новой встрече

МИД Турции: Россия и Украина договорились о проведении новой встречи

Российская и украинская делегации достигли принципиального соглашения о проведении новой встречи. Об этом сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан, передает Reuters.

«Стороны также достигли принципиального соглашения о проведении повторной встречи для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта», — отметил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

Хакан добавил, что представители России и Украины договорились об обмене своим видением возможного прекращения огня.

Ранее завершились российско-украинские переговоры в Стамбуле, они проходили почти два часа. Глава делегации России Владимир Мединский отметил, что считает результаты встречи удовлетворительными.