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20:35, 21 июня 2023Россия

Мединский обвинил Запад в срыве переговоров с Украиной в 2022 году

Мединский заявил, что Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Запад осознанно сорвал переговоры Москвы и Киева в 2022 году. С таким обвинением выступил экс-министр культуры, помощник президента России Владимир Мединский, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, Украина была близка к мирному решению и заключению Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности страны. Но, по мнению Мединского, такое решение не устраивало западные страны, которые осознанно пошли на срыв переговоров.

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«Россия не на словах, а на деле была готова к мирному решению. Более того, к такому решению был в общем-то близок и Киев», — пояснил он.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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    Никита Абрамов
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