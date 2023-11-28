Мединский озвучил требования России на переговорах с Украиной в 2022 году. Какова цена мира?

Мединский: Москва требовала нейтралитета Киева и признания Крыма в составе РФ

Во время переговоров с Украиной в 2022 году Москва руководствовалась защитой Донбасса, тогда же российской стороной были озвучены условия для заключения мира. О них рассказал помощник президента России Владимир Мединский, участвовавший в то время в трех переговорных процессах.

Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса Владимир Мединский помощник президента России

Помимо признания независимости Республики Крым, Донецкой и Луганской народных республик, в договоре был прописан целый ряд гуманитарных требований. Однако после проведения последних очных переговоров в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен.

В настоящее время подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции (СВО), заявил Мединский. Он отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом, и добавил, что, пойдя на переговоры в 2022 году и выполнив требования РФ, Украина могла бы спасти тысячи жизней.

Цели спецоперации на Украине озвучил президент России Владимир Путин

В ходе заседания Совета безопасности 3 марта 2022 года президент РФ Владимир Путин обозначил цели СВО. Он заявил, что российские войска «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины». По его словам, главным является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.

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Конечную цель спецоперации Путин озвучил в октябре 2023 года. По его словам, завершение СВО — вопрос не взятия под контроль определенных территорий, а гарантий безопасности народов РФ. Он отметил, что необходимо обеспечить безопасность всех, кто считает Россию своей родиной.

В ноябре 2023 года Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией и заявил о необходимости искать пути для ее скорейшего прекращения. В то же время глава государства указал, что Киев, а не Москва, отказался от проведения переговорного процесса и закрыл себе пути для этого диалога.

На какие условия России для заключения мира пойдет Зеленский?

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему исключает идею переговоров с Россией вопреки тяжелому положению Вооруженных сил страны (ВСУ).

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По словам украинского лидера, Москва не стремится к окончанию конфликта, поэтому говорить о заключении мира любой ценой не получится.

Несмотря на то что на Украине продолжает действовать декрет о запрете переговоров с Россией, западные страны всячески подталкивают Зеленского к их началу. Экс-премьер Украины Николай Азаров ранее заявлял, что под давлением союзников киевские власти выполнят любое поручение, в частности, Зеленский прибудет для переговоров в Москву, «и так будет сделано немедленно».

Пока дискуссия стран Запада относительно переговоров России и Украины носит самый общий характер, среди всего прочего обсуждается, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой. Вероятно, у Зеленского есть время до конца 2023 года, после чего начнутся все более громкие разговоры о необходимости закончить конфликт.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину. Он подчеркнул, что именно Запад и киевские власти втянули страну в полноценные военные действия.