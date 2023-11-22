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16:58, 22 ноября 2023Бывший СССР

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией

Президент России Путин назвал ситуацию на Украине трагедией

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией и заявил о необходимости искать пути для ее скорейшего прекращения. Его цитирует ТАСС.

«Некоторые коллеги в своих выступлениях уже говорили о том, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России на Украине". Да, конечно, военные действия — это всегда трагедия. Конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом», — сказал он.

При этом российский лидер обратил внимание, что Киев, а не Москва отказался от проведения переговорного процесса и закрыл себе пути для этого диалога. По его словам, российская сторона всегда была готова к нему.

Ранее секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Как он утверждал, среди ряда партнеров снова начались обсуждения о необходимости проведения консультаций, встреч с представителями РФ по рассмотрению конфликта и прекращению огня.

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      Кристина Есикова
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