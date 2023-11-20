Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:18, 20 ноября 2023Бывший СССР

На Украине рассказали о призывах Запада к переговорам с Россией

Секретарь СНБО Данилов: Запад призывает Киев к переговорам с Москвой

Фото: Unsplash

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Данилов рассказал о призывах Запада к переговорам с Россией и подчеркнул, что украинские власти обеспокоены этим вопросом. Он уточнил, что среди ряда партнеров снова начались обсуждения о необходимости проведения консультаций, встреч с россиянами по рассмотрению конфликта, прекращению огня.

Материалы по теме:
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО. Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
Турция готова сотрудничать с Россией вопреки НАТО.Что она хочет получить взамен и почему поставляет оружие Украине?
15 апреля 2022
«Интересы украинцев в расчет не принимаются» США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
«Интересы украинцев в расчет не принимаются»США отправляют военные корабли в Черное море. Чего ждут на Западе от обострения в Донбассе?
10 апреля 2021
Войны за морское господство ушли в прошлое. Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Войны за морское господство ушли в прошлое.Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
6 июля 2021

Глава СНБО предположил, что эта тенденция связана со страхом некоторых партнеров Киева перед Москвой. Он также спрогнозировал появление через 15-20 лет «новой оси», в которую войдут КНДР, Китай, Иран и Россия, а также ряд европейских стран. Это случится, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к России.

Данилов добавил, что видит «различия целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму». Он также назвал идею Киева «вернуть» полуостров «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что намерен захватить Крым, когда у него появятся необходимые средства. Тогда он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не хотим независимой России» Бравший интервью у Путина американский режиссер высказался о планах США

      Названа причина массового отравления наркотиками в Астрахани

      Израиль отказался сотрудничать с МУС по ситуации в Палестине

      Сборная России впервые в истории сыграла с Кубой. Команда Карпина разгромила соперника со счетом 8:0

      Двое из троих задержанных признались в сбыте наркотиков в Астрахани

      В Киеве признали падение интереса к Украине из-за ситуации на Ближнем Востоке

      Средства ПВО сбили украинский беспилотник над приграничным российским регионом

      Глава МИД Великобритании заявил о планах Украины накормить весь мир

      59-летний маркетолог потерялся в пустыне и ел головастиков ради выживания

      На Украине депутат раскритиковала Залужного и поссорилась со спикером ВС ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости