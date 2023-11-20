На Украине рассказали о призывах Запада к переговорам с Россией

Секретарь СНБО Данилов: Запад призывает Киев к переговорам с Москвой

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что в Киеве обеспокоены дискуссиями среди западных стран о необходимости проведения переговоров с Россией. Его слова опубликованы на сайте ведомства.

Данилов рассказал о призывах Запада к переговорам с Россией и подчеркнул, что украинские власти обеспокоены этим вопросом. Он уточнил, что среди ряда партнеров снова начались обсуждения о необходимости проведения консультаций, встреч с россиянами по рассмотрению конфликта, прекращению огня.

Глава СНБО предположил, что эта тенденция связана со страхом некоторых партнеров Киева перед Москвой. Он также спрогнозировал появление через 15-20 лет «новой оси», в которую войдут КНДР, Китай, Иран и Россия, а также ряд европейских стран. Это случится, если сейчас не произойдут изменения в отношении Запада к России.

Данилов добавил, что видит «различия целей Украины и отдельных западных партнеров по Крыму». Он также назвал идею Киева «вернуть» полуостров «лакмусом для Запада и тестом для Украины».

Ранее главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сообщил, что намерен захватить Крым, когда у него появятся необходимые средства. Тогда он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен.