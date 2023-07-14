Главнокомандующий ВСУ высказался о захвате Крыма

Главнокомандующий ВСУ Залужный заявил о желании захватить Крым при наличии средств

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный прокомментировал возможность захвата Крыма. Об этом он высказался в беседе с газетой The Washington Post.

Залужный заявил о желании захватить Крым при наличии средств. Он подчеркнул, что «не стесняется своих намерений» вернуть полуостров. При этом ряд западных политиков в частном порядке обеспокоены реакцией России на возможные попытки Украины добраться до Крыма.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне плевать, никто меня не остановит», — обещал главнокомандующий ВСУ.

Военный добавил, что сейчас ВСУ используют произведенное на Украине оружие для «частых ударов» по российской территории. При этом The Washington Post отметила, что Киев не берет на себя ответственность за эти атаки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что пока Крым остается территорией России, конфликт не закончен. Он подчеркнул, что не может представить республику без полуострова.