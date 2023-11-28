Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной

Помощник Путина Мединский: мир с Украиной возможен при выполнении целей СВО

Подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции. Такое условие мира назвал помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и добавил, что пойдя на переговоры в 2022 году и выполнив требования России, Украина могла бы спасти тысячи жизней.

«Мое личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее», — объявил помощник президента.