Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:40, 28 ноября 2023Россия

Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной

Помощник Путина Мединский: мир с Украиной возможен при выполнении целей СВО

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Подписание мирного договора с Украиной возможно при полном выполнении целей и задач специальной военной операции. Такое условие мира назвал помощник президента Владимира Путина Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

При этом он отметил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Киевом и добавил, что пойдя на переговоры в 2022 году и выполнив требования России, Украина могла бы спасти тысячи жизней.

«Мое личное глубокое убеждение, что мы с Украиной имеем общее историческое прошлое, мы один народ, и в нас неизбежное общее историческое будущее», — объявил помощник президента.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России обвинило ВСУ в отравлении продуктов. Военные заявляют о гибели 15 человек

      Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня

      Россия зафиксировала применение ВСУ американской ракеты HARM в Донецке

      В ООН призвали развернуть международные силы в Гаити из-за банд

      Мединский назвал условие заключения мирного договора с Украиной

      Украинские водители ответили протестом на блокаду границы с Польшей

      Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной 2022 года

      Россиянам перечислили способы справиться с бессонницей

      Работникам бывшего завода Volkswagen предложили уволиться

      Россиянин напал с ножом на племянницу и ее подругу и был арестован

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости