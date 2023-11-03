«Запасы России кажутся бесконечными». Запад толкает Украину к мирным переговорам с Москвой

NBC News: Запад начал обсуждать с Киевом мирные переговоры с Россией

Американское издание NBC News опубликовало большой материал, посвященный стремлению европейских и американских чиновников убедить Украину начать мирные переговоры с Россией.

В статье указывается, что пока дискуссия носит самый общий характер, среди всего прочего обсуждается, чем придется пожертвовать Киеву ради соглашения с Москвой. Поводом для подобных разговоров стала крепнущая убежденность, что конфликт зашел в тупик и его надо заканчивать, так как оказывать помощь Киеву странам Запада будет все труднее и труднее.

У Украины заканчиваются силы, в то время как запасы России кажутся бесконечными. Собеседники NBC News

Источники NBC News утверждают, что у Украины, скорее всего, есть время до конца этого года, после чего начнутся все более громкие разговоры о необходимости закончить конфликт.

В военных кругах изданию заявили, что ситуация на Украине приобрела патовый характер, никто не может быть уверен, что ВСУ будут в силах будущей весной провести крупное наступление. Военные говорят, что могут предоставить украинцам еще техники и оружия, но на Украине нет компетентных лиц, чтобы им грамотно воспользоваться.

Запад не может предложить Украине вступление в НАТО

Так как дискуссия находится на начальном уровне, то конкретные меры дальнейшей помощи Украине пока не называются. Среди основных вариантов — некие гарантии безопасности со стороны НАТО, но при этом Киев к альянсу все же не присоединится.

Неназванные американские чиновники рассказали, чтобы были сильно удивлены тому, что интерес к событиям на Украине стал стремительно падать после очередного обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Президент США Джо Байден, как утверждает NBC News, уделяет много внимания украинскому вопросу, но ему приходится сталкиваться все большим сопротивлением внутри элиты страны. Также американские чиновники говорят, что пока не видят у российской стороны большого желания вести переговоры.

США уже вынуждены снижать помощь Украине

В США заканчиваются выделенные средства на помощь Украине, поэтому Вашингтону приходится растягивать деньги на как можно больший срок, рассказали в Белом доме. Там призвали Конгресс как можно скорее одобрить выделение 60 миллиардов долларов для помощи украинцам.

Законопроект о выделении денег застрял в Конгрессе из-за позиции республиканцев, которые не готовы сразу и много давать денег Киеву.

Республиканцы готовы выделить сразу средства Израилю на продолжение борьбы с ХАМАС, в то время как дальнейшая помощь Украине требует дальнейшего обсуждения. Поводом для беспокойства со стороны Белого дома стало и избрание спикером Палаты представителей Майка Джонсона, который всегда скептически относился к помощи Киеву.

Россия требует у Киева отменить декрет о запрете переговоров

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к переговорам с украинской стороной. Но для начала, как заявлял президент Владимир Путин, в Киеве должны отменить декрет о запрете переговоров с Москвой.

Украинский лидер Владимир Зеленский в качестве условий для прекращения конфликта, в частности, называл возвращение Украины и России к границам по состоянию на 1991 год и гарантии безопасности со стороны Запада.

При этом даже в самой Европе говорят, что такой план не может быть реализован и Киеву надо выдвигать реалистичные требования.