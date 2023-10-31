В Конгрессе США обеспокоились финансированием Израиля в обход Украины

WSJ: сенатор МакКоннелл надеется, что Джонсон одобрит увеличение помощи Украине

В Конгрессе США с оптимизмом смотрят возможность, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон одобрит увеличение помощи США Украине, учитывая, что рассматриваемый на этой неделе законопроект о финансировании предусматривает помощь Израилю, но не затрагивает вопрос денег для Киева. Об этом заявил лидер меньшинства в Сенате Конгресса США от Республиканской партии Митч МакКоннелл, сообщает The Wall Street Journal.

«Я надеюсь, что он решит, что важно также поддержать Украину», — сказал сенатор.

МакКоннелл уже отмечал в интервью, что поддерживает объединение помощи Украине и Израилю в гораздо более крупный пакет чрезвычайного финансирования, который также будет включать финансирование Тайваня и пограничной безопасности США, потому что считает, что эти проблемы связаны. «Если мы не решим эти проблемы сейчас, они будут стоить нам гораздо дороже в будущем», — добавил он.

На этой неделе республиканцы Палаты представителей представили законопроект о помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов. В свою очередь, администрация президента США Джо Байдена призывает выделить 106 миллиардов долларов в виде чрезвычайных фондов для Украины, Израиля и Тайваня и для управления потоком мигрантов на границе с США. Предложение включает 14 миллиардов долларов для Израиля, 61 миллиард долларов для Украины, около 9 миллиардов долларов на гуманитарную помощь обоим театрам конфликта, около 2 миллиардов долларов на помощь в обеспечении безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и 14 миллиардов долларов на границе.

Как отмечает пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, это предложение является экстренным пакетом и касается национальной безопасности США.

Ранее Жан-Пьер раскритиковала республиканцев из Палаты представителей из-за их реакции на запрос по предоставлению помощи Украине и Израилю. По ее словам, конгрессмены политизируют вопрос национальной безопасности США.