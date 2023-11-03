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04:30, 4 ноября 2023Мир

Американское СМИ сообщило об обсуждении мирных переговоров Западом и Украиной

NBC: Запад начал обсуждать с Киевом мирные переговоры с Россией
Подбитый танк ВСУ

Подбитый танк ВСУ. Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Европейские и американские чиновники начали обсуждать с украинскими властями возможное начало мирных переговоров с Россией. Об этом сообщает американское издание NBC со ссылкой на собственные источники.

Пока дискуссия носит самый общий порядок, обсуждается в том числе и то, что Киеву по итогам военных действий придется чем-то пожертвовать.

Источники NBC говорят, что ЕС и США начали подталкивать Киев к соглашению с Москвой на фоне опасений, что конфликт зашел в тупик. Западные страны боятся, что не смогут в скором времени оказывать помощь Украине. В публикации упоминается точка зрения западных чиновников, что у Украины, скорее всего, заканчиваются силы, в то время как запас силы у России кажется бесконечным.

Один из неназванных американских чиновников рассказал, что в США были сильно удивлены, когда из-за событий на Ближнем Востоке интерес к Украине стал стремительно падать. По этой причине находить причины для продолжения помощи Киеву будет все сложнее.

В военных кругах NBC рассказали, что на Украине сложилась патовая ситуация. Другие официальные лица в неформальных разговорах выражают мысль, что Киев начнут активно подталкивать к миру в начале следующего года.

Официальная позиция США заключается в том, что инициатива мирного соглашения должна исходить только от Киева.

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      Марина Совина
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