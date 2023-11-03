На Украине прокомментировали сообщения о тайных переговорах с Россией

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не ведет тайные переговоры с Россией

Украина не ведет тайные переговоры с Россией. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, цитирует «РБК-Украина».

«Нет», — ответил министр иностранных дел на вопрос журналистов немецкого телеканала ZDF о переговорах Киева с Москвой «за закрытыми дверями».

По его словам, основой формулы мира Киева является уважение к суверенитету Украины. Кулеба добавил, что нет смысла вести никакие переговоры, пока проходит специальная военная операция (СВО) России.

Ранее издание The Washington Post сообщало, что Россия и Украина проводят закулисные переговоры об обмене пленными, проходе судов из черноморских портов и возвращении детей. Отмечалось, что периодически ими используются посредники, однако большая часть контактов происходит напрямую.