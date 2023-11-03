Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:49, 3 ноября 2023Мир

Белый дом признал сокращение объема помощи Украине

Белый дом признал сокращение объема помощи Украине из-за истощения средств

Фото: Reuters

США постепенно сокращают пакеты помощи Украине из-за истощения ассигнованных конгрессом средств. Информацию об этом признала секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

У администрации США исчерпаны дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине. В связи с этим, как отметила Жан-Пьер, для Киева начинают выделять меньшие по объемам пакеты военной поддержки. В целом это должно помочь США поддерживать Киев «максимально долгий срок».

Помимо этого, Жан-Пьер призвала конгресс поспешить с одобрением заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов. Таким образом, как она отметила, конгресс докажет, что «США продолжают решительную поддержку Украины».

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон выделит 125 миллионов долларов в интересах ВСУ. В Пентагоне помощь Украине назвали инвестицией, которая помогает в том числе в сохранении нацбезопасности США. В целом стоимость очередного пакета военной помощи от США составила 425 миллионов долларов.

В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в Киеве сейчас размышляют над «планом Б», если западные страны не захотят дальше помогать Украине. При этом он добавил, что пока власти не видят необходимости начинать принимать дополнительные меры.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Белый дом признал сокращение объема помощи Украине

      Махачев заявил о желании провести боксерский поединок

      Белоруссия заявила о нарушении воздушной границы самолетом европейской страны

      В США заявили о потере солдат на Ближнем Востоке

      В США рассказали о пользе для американцев от военной помощи Украине

      Россия выдвинула Армении предложение по обходу Римского статута МУС

      Модель OnlyFans попала в больницу после неудачного эксперимента в спальне

      Россиянин пробился молотком в чужую квартиру и попал под суд

      На «Эксмо» завели дело о ЛГБТ-пропаганде из-за комикса «Голубь Геннадий»

      Стало известно о переносе визита президента Палестины в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости