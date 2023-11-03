Белый дом признал сокращение объема помощи Украине из-за истощения средств

США постепенно сокращают пакеты помощи Украине из-за истощения ассигнованных конгрессом средств. Информацию об этом признала секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

У администрации США исчерпаны дополнительные бюджетные ассигнования на помощь Украине. В связи с этим, как отметила Жан-Пьер, для Киева начинают выделять меньшие по объемам пакеты военной поддержки. В целом это должно помочь США поддерживать Киев «максимально долгий срок».

Помимо этого, Жан-Пьер призвала конгресс поспешить с одобрением заявки президента США Джо Байдена на дополнительные 60 миллиардов долларов. Таким образом, как она отметила, конгресс докажет, что «США продолжают решительную поддержку Украины».

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета помощи Вашингтон выделит 125 миллионов долларов в интересах ВСУ. В Пентагоне помощь Украине назвали инвестицией, которая помогает в том числе в сохранении нацбезопасности США. В целом стоимость очередного пакета военной помощи от США составила 425 миллионов долларов.

В то же время глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что в Киеве сейчас размышляют над «планом Б», если западные страны не захотят дальше помогать Украине. При этом он добавил, что пока власти не видят необходимости начинать принимать дополнительные меры.