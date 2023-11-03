Помощь США Украине описали фразой «разумная инвестиция»

Пентагон: США выделит 125 миллионов долларов в новом пакете помощи Украине

В рамках нового пакета помощи Вашингтон выделит 125 миллионов долларов в интересах Вооруженных сил Украины. О разумных инвестициях и вкладе в национальную безопасность США через помощь Киеву говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой Пентагона.

«Помощь в обеспечении безопасности Украины — это разумная инвестиция в нашу национальную безопасность. Это помогает предотвратить более крупный конфликт в регионе и сдерживает потенциальную агрессию в других местах, одновременно укрепляя нашу оборонно-промышленную базу и создавая высококвалифицированные рабочие места для американского народа», — говорится в тексте заявления.

Также отмечается, что в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) для укрепления ПВО Украины отдельно будут выделены 300 миллионов долларов. О конкретных номенклатурах вооружений не сообщается.

Ранее американский вице-президент Камала Харрис рассказала, что Белый дом оказывает давление на республиканцев, настаивая на том, чтобы Конгресс США одобрил выделение средств как для помощи Израилю, так и для Украины. По словам Харрис, администрация президента намерена продолжать придерживаться данной позиции.