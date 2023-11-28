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20:37, 28 ноября 2023Россия

Мединский раскрыл детали переговоров с Украиной 2022 года

Мединский: Москва при переговорах с Киевом руководствовалась защитой Донбасса

Фото: МИД Белоруссии / РИА Новости

Во время переговоров с Украиной в 2022 году Москва руководствовалась защитой Донбасса. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

Коме того, участвовавший в тех переговорах помощник Владимира Путина рассказал, что Россия ставила несколько условий для заключения мира.

«Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого в числе безусловных требований с нашей стороны было признание российского суверенитета над Крымом, признание независимости республик Донбасса», — заявил Мединский.

Также он сообщил, что в договоре был прописан целый ряд гуманитарных требований.

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      Марк Леонов
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