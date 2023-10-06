Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:29, 6 октября 2023Россия

Путин раскрыл конечную цель спецоперации

Путин на вопрос об окончании СВО заявил о важности гарантий безопасности людей
СюжетМинобороны:

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Завершение специальной военной операции — вопрос не взятия под контроль определенных территорий, а гарантий безопасности народов России. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Дело не в территориях, а в гарантии безопасности народов России и Российского государства. А это более сложный вопрос, чем какая-то территория», — прокомментировал президент.

Путин отметил, что необходимо обеспечить безопасность тех, кто считает Россию своей родиной. Президент также подчеркнул, что российские силы продвинулись вперед на глубину до 1,6 километра сразу на 12 участках.

Ранее президент заявил, что контракты с Минобороны России подписали уже 335 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Россияне начали экономить на товарах первой необходимости

    Лукашенко назвал причину крайних мер России

    Wildberries решил усложнить жизнь партнерам

    Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

    Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

    Названы самые дорогие футболисты РПЛ

    Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

    Стали известны подробности истязания годовалого ребенка в Москве

    В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости