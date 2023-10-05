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20:16, 5 октября 2023Россия

Путин назвал число подписавших контракты с Минобороны

Путин: 335 тысяч человек подписали контракты с Минобороны России

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Уже 335 тысяч россиян подписали контракты с Минобороны. Об этом глава государства Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума. Трансляция мероприятия ведется на сайте форума.

«У нас широкий поток добровольцев идет в Вооруженные силы. У нас на сегодняшний день уже 335 тысяч людей, которые добровольно пришли и заключили контракты с Министерством обороны», — сказал глава государства.

По его словам, в Вооруженные силы России также пришли около пяти тысяч добровольцев из другой категории, которые подписывают контракты на более короткий срок. «В целом, это уже где-то около 350 тысяч», — заключил президент.

5 октября глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц для участия в спецоперации на Украине набрано 38 тысяч добровольцев. По его словам, набранные бойцы отличаются высокой мотивацией, а некоторые уже имеют боевой опыт.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Никита Абрамов
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