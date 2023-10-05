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10:37, 5 октября 2023Россия

Шойгу озвучил число набранных для участия в СВО за месяц добровольцев

Глава Минобороны Шойгу: за месяц для участия в СВО набрано 38 тысяч добровольцев
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

За последний месяц для участия в спецоперации на Украине набрано 38 тысяч добровольцев. Такое число добровольных участников спецоперации озвучил глава Минобороны России Сергей Шойгу, его слова приводит РИА Новости.

Как сообщил министр, набранные добровольцы отличаются высокой мотивацией.

«Кто-то уже имеет боевой опыт, потому что многие из добровольцев, завершив полугодовой контракт, возвращаются на второй, а есть те, кто возвращаются в третий раз», — рассказал он.

Ранее в Минобороны сообщали о расширении в России сети пунктов отбора на службу по контракту. В ведомстве уточнили, что также увеличено число инструкторов. Пункты отбора функционируют как многофункциональные центры, когда все необходимые специалисты находятся в одном здании.

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