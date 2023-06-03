Минобороны увеличило число пунктов отбора на контрактную службу в России

Минобороны заявило, что расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту

Минобороны расширило сеть пунктов отбора на службу по контракту в России. Об этом сообщили в оборонном ведомстве, передает РИА Новости.

«В Российской Федерации продолжается работа по набору граждан на военную службу по контракту. В настоящее время значительно увеличилось количество желающих связать свою жизнь с военной службой», — сообщили в министерстве.

Там уточнили, что для работы с кандидатами на контрактную службу увеличили число инструкторов. Пункты отбора функционируют как многофункциональные центры, когда все необходимые специалисты находятся в одном здании, из-за чего время прохождения процедур, отбора и заключение контракта сокращается.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что большое число россиян готово пойти на контрактную службу в зону специальной военной операции (СВО). По его словам, об этом докладывается президенту России Владимиру Путину.