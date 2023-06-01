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14:55, 1 июня 2023Россия

В Кремле заявили о большом числе готовых служить по контракту в зоне СВО россиян

Песков заявил, что большое число граждан РФ готово пойти служить по контракту в зону СВО

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Большое число россиян готово пойти на контрактную службу в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

31 мая в Госдуму внесли законопроект о возможности людям с судимостью проходить военную службу по контракту в период мобилизации. Документ также предлагает разрешить гражданам, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, заключить контракт на военную службу. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.

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    Анастасия Шейкина
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