В Кремле заявили о большом числе готовых служить по контракту в зоне СВО россиян

Песков заявил, что большое число граждан РФ готово пойти служить по контракту в зону СВО

Большое число россиян готово пойти на контрактную службу в зону специальной военной операции (СВО). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

31 мая в Госдуму внесли законопроект о возможности людям с судимостью проходить военную службу по контракту в период мобилизации. Документ также предлагает разрешить гражданам, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, заключить контракт на военную службу. Авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.