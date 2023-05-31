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13:16, 31 мая 2023Россия

В России захотели дать возможность служить по контракту людям с судимостью

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий людям с судимостью служить по контракту
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Госдуму внесли законопроект о возможности людям с судимостью проходить военную службу по контракту в период мобилизации. Документ опубликован в думской электронной базе.

«Представляется целесообразным применить аналогичный подход на период мобилизации, период военного положения и на военное время и к гражданам, имеющим судимость, и желающим поступить на военную службу по контракту», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Помимо этого, документ предлагает разрешить гражданам, которые были признаны ограниченно годными к военной службе, заключить контракт на военную службу. Уточняется, что авторами законопроекта выступили глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый замглавы Андрей Красов.

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В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям. При этом закон не касался граждан с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь государственного деятеля и тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

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    Никита Абрамов
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