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14:48, 4 ноября 2022Россия

Путин разрешил призывать по мобилизации россиян с непогашенной судимостью

Путин подписал закон, позволяющий призывать россиян с судимостью по тяжким преступлениям
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий призывать в рамках мобилизации граждан страны с неснятой судимостью по некоторым тяжким преступлениям. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно закону, на военную службу в рамках мобилизации смогут призывать россиян с неснятой и непогашенной судимостью по тяжким преступлениям. В документе также приводится перечень статей, осужденные по которым не будут подлежать мобилизации. В частности, закон не коснется граждан с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже, посягательстве на жизнь государственного деятеля и тех, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

Кроме того, под действие закона не подпадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, а также за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

2 ноября закон был одобрен Советом Федерации. Госдума приняла законопроект в третьем чтении 27 октября.

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Ксения Кривотулова
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