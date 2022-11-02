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13:28, 2 ноября 2022Россия

Совфед одобрил закон о мобилизации россиян с неснятой судимостью

СФ одобрил закон о мобилизации россиян с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Совет Федерации (СФ) одобрил закон о призыве в рамках мобилизации граждан с неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений. Трансляция заседания ведется в Telegram-канале верхней палаты парламента.

Согласно закону, призыв на военную службу в рамках мобилизации разрешат россиянам с неснятой или непогашенной судимостью по тяжким преступлениям, исключения составят ряд статей Уголовного кодекса. В частности, ей не будут подлежать граждане с неснятыми судимостями по статьям о госизмене, шпионаже, вооруженном мятеже или посягательстве на жизнь госдеятеля.

Кроме того, под действие соответствующего закона не попадут осужденные по статьям о публичных призывах к экстремизму, возбуждении ненависти и вражды, а также за незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами.

30 сентября парламент Башкирии внес в Госдуму законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации на Украине или других боевых действиях. В госсобрании-курултае региона заявили, что в случае принятия закона осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России своим участием в боевых действиях.

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Варвара Кошечкина
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