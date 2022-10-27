В России разрешат призывать граждан с судимостью за тяжкие преступления

Госдума приняла закон о разрешении призыва граждан с судимостью за тяжкие преступления

Госдума в третьем чтении приняла законопроект, отменяющий запрет на призыв в рамках частичной мобилизации граждан, имеющих непогашенную или неснятую судимость за тяжкие преступления. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее призыву не подлежали лица, имеющие судимость за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за террористический акт, захват заложника, власти, вооруженный мятеж, шпионаж, незаконное обращение с ядерными материалами или организацию незаконного вооруженного формирования, а также ряд иных тяжких преступлений.

Кроме того, законопроект предусматривал, что граждане, которые проходят альтернативную службу, будут продолжать ей заниматься в период объявленной мобилизации. Однако лица, служащие в подведомственных федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления организациях могут быть направлены на прохождение этой службы на гражданских должностях в Вооруженных силах (ВС) России.

13 октября член Совета Федерации Ольга Ковитиди раскрыла детали законопроекта, которые предполагает помилование осужденных за участие в боевых действиях. Согласно ему, решение о помиловании будет приниматься судом с учетом ходатайства представителей Минобороны и заключения прокурора