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12:58, 13 октября 2022Россия

В Совфеде раскрыли детали проекта о помиловании осужденных за участие в боях

Сенатор Ковитиди назвала актуальным проект о помиловании осужденных за участие в боях
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Начало событий в новости Совфед разработал проект о помиловании осужденных за участие в военных действиях
Ольга Ковитиди

Ольга Ковитиди. Фото: Совет Федерации / Flickr

Проект закона о помиловании осужденных за участие в боевых действиях является актуальным, так как устранит пробел в действующем законодательстве и даст заключенным возможность защищать интересы страны. Об этом в своем Telegram-канале написала член Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Сенатор также раскрыла детали подготовленного законопроекта. По сообщению Ковитиди, проект предусматривает внесение в Уголовный кодекс (УК) новых статей.

«Нами предложено внести изменения в УК (...), дополнив его статьей 82.2, предусматривающей возможность "предоставления в военное время, в период мобилизации, военного положения или вооруженного конфликта определенным категориям осужденных отсрочки исполнения наказания в связи с направлением их для участия в боевых действиях"», — сообщила Ковитиди.

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Она добавила, что решение о помиловании приниматься судом. Для помилования также понадобится ходатайство представителей Минобороны и заключение прокурора.

«Законопроект отвечает интересам военной безопасности России», — подытожила сенатор.

Ранее стало известно, что убившего судью заключенного помиловали из-за участия в спецоперации на Украине. 35-летний Станислав Богданов был помилован за участие в специальной военной операции на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». До участия в боевых действиях он должен был провести в заключении 23 года, десять из которых уже прошли.

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Валерий Розенберг
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