Убившего судью заключенного помиловали из-за участия в спецоперации на Украине

Помилованный за участие в СВО заключенный отбывал срок за убийство мирового судьи

Бывший заключенный 35-летний Станислав Богданов был помилован за участие в специальной военной операции на Украине в составе частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом участник боевых действий рассказал в интервью ФАН.

Богданов уточнил, что отбывал наказание по двум статьям уголовного кодекса — «Убийство с особой жестокостью» и «Разбой». По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», он должен был провести в заключении 23 года, десять из которых уже прошли.

В 2012 году Богданов избил мирового судью Сергея Жиганова железной кочергой у того в квартире. Он сорвал с судьи золотую цепь и потребовал выдать ему пин-код от банковских карт. Затем Богданов забил Жиганова гантелей и скрылся, украв паспорт и удостоверение мирового судьи. До этого Богданов был известен как серийный вор в Великом Новгороде.

Ранее парламент Башкирии внес в Государственную Думу законопроект о привлечении заключенных к участию в спецоперации. По словам председателя регионального парламента Константина Толкачева, осужденный сможет искупить свою вину перед обществом и достичь целей уголовного наказания, если будет защищать интересы России участием в боевых действиях.