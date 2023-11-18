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18:33, 18 ноября 2023Россия

Действующий летчик ВСУ прилетел в Россию. Что о нем известно?

Летчик Воевода: действующий пилот Воздушных сил Украины прилетел в Россию

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Действующий летчик Военно-воздушных сил (ВВС) Украины прилетел в Россию. Об этом в субботу, 18 ноября, заявил летчик вертолета Ка-52 с позывным Воевода.

Он сообщил, что произошедшее можно назвать «птичкой в гнезде». Воевода добавил, что был инициатором операции по отправке летчика в Россию.

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О прилете летчика-агента с Украины также рассказали военные блогеры

Блогер и аналитик Кирилл Федоров заявил, что в скором времени с летчиком выйдет большое интервью. Такая беседа, как утверждается, позволит узнать больше о роли и деятельности пилота в рядах ВСУ.

Федоров также рассказал, что Воевода помогал этому пилоту попасть на территорию России. При этом детали подобной операции пока держатся в секрете. В то же время предполагается, что он мог сбежать из страны на самолете Су-27.

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Украинский летчик мог передавать России секретные данные о расположении аэродромов

Военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов рассказал, какая информация могла передаваться бывшим летчиком ВСУ. По его словам, такой человек может знать о расположении аэродромов, в том числе запасных, на которые он летал, об их состоянии и количестве авиационной техники, имеющейся там.

Помимо этого, летчик мог передавать российской стороне информацию о защитных материалах для самолетов противника, какие радиотехнические средства работают и с какими органами он был связан непосредственно при выполнении задач. Кроме того, немаловажный аспект — это данные о психоэмоциональном состоянии личного состава тех подразделений, с которыми летчик имел возможность общаться, заявил Попов.

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Засекреченная операция с летчиком проводилась полтора года

Воевода отметил, что прилетевший в Россию пилот является старшим офицером. Помимо этого, он занимал должность командира звена в армии Украины.

По словам бывшего замминистра информации ДНР Даниила Безсонова, после начала специальной военной операции на Украине летчик начал взаимодействовать с ВС РФ. Он оказывал помощь российской стороне информационно. При этом на данный момент подробности не разглашаются. Кроме того, пока неизвестна и личность пилота.

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      Варвара Кошечкина
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