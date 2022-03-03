Путин объяснил цели российской операции на Украине

Президент России Владимир Путин объяснил цели начатой на Украине специальной операции. О них он рассказал в ходе заседания Совета безопасности, трансляцию приводит РБК.

Путин заявил, что российские войска «сражаются за Россию, за мирную жизнь для граждан Донбасса, за денацификацию и демилитаризацию Украины». «Чтобы никакая "анти-Россия", годами создаваемая Западом прямо у наших границ, нам не угрожала, в том числе ядерным оружием, как это было в последнее время», — добавил он.

О целях «демилитаризации и денацификации Украины» Владимир Путин заявлял и после начала спецоперации 24 февраля. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду. Кроме того, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан, говорил Путин.

Также 3 марта в ходе заседания Совбеза Путин заявил, что спецоперация на Украине проходит строго в соответствии с графиком.