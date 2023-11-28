Мединский заявил об отсутствии у России цели завоевать Украину

Мединский: Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину

Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, его слова приводит ТАСС.

«Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», — сказал он.

27 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что украинское общество дестабилизируется само, без участия России. Вместе с тем, по его словам, среди украинцев остаются люди, которые «понимают суть происходящего и сохраняют способность трезво мыслить».

Президент России Владимир Путин назвал ситуацию на Украине трагедией и заявил о необходимости искать пути для ее скорейшего прекращения. В то же время глава государства указал, что Киев, а не Москва отказался от проведения переговорного процесса и закрыл себе пути для этого диалога. По его словам, российская сторона всегда была готова к нему.