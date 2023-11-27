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14:58, 27 ноября 2023Бывший СССР

Песков прокомментировал заявление о дестабилизации украинского общества Россией

Песков: общество на Украине дестабилизируется само без участия России

Фото: Thomas Peter / Reuters

Украинское общество дестабилизируется само, без участия России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о дестабилизации общества в стране Россией, передает РИА Новости.

По словам Пескова, среди украинцев остаются люди, которые «понимают суть происходящего и сохраняют способность трезво мыслить». Он также отметил, что дестабилизация республики происходит из-за внутренних процессов, происходящих в обществе.

Накануне глава СНБО Алексей Данилов заявлял о попытках Москвы дестабилизировать ситуацию на Украине. По его словам, раскол между президентом республики Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным спровоцировала Россия.

Кроме того, Данилов высказывался о том, что своими действиями Россия «пытается вогнать украинский народ в депрессию». Он заявил, что беспокоится «как о возможном государственном перевороте, так и о предстоящих выборах в стране».

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      Александр Курбатов
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