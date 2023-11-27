Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:11, 27 ноября 2023Бывший СССР

Российских шпионов обвинили в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь СНБО Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между Зеленским и Залужным
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что якобы Россия спровоцировала раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом написала газета The Times.

«Данилов заявил, что российские агенты стремились воспользоваться "так называемой напряженностью" между Зеленским и Залужным. Распространяли "ложные повествования", чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами», — отмечается в публикации.

Материалы по теме:
Незабытое старое Украина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
Незабытое староеУкраина устала от Порошенко и выбрала Зеленского. Почему для России ничего не изменилось?
23 мая 2019
Минские недоговоренности Зеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
Минские недоговоренностиЗеленский не может остановить войну в Донбассе. Даже пандемия коронавируса не привела к перемирию
27 апреля 2020

Данилов добавил, что Москва также пыталась посеять антиправительственные настроения среди граждан Украины. По его словам, российские власти планировали провести антивоенные митинги на территории республики.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его мнению, ВСУ смогут добиться прорыва. Это вызвало разногласия между главнокомандующим ВСУ и президентом Украины.

Зеленский не согласился с оценкой главкома ситуации на фронте, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Стратегический авиазавод по производству БПЛА в Киеве попал под ракетный удар

      Россиянин помог «Каролине» обыграть «Коламбус» и стал лучшим игроком матча

      В Китае опровергли возникновение нового вируса

      Северная Корея пообещала увеличить количество запусков спутников

      Полицейские обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в Запорожье

      50-летняя Хайди Клум станцевала в бикини перед камерой

      Уровень погодной опасности в Московском регионе повысили до «оранжевого»

      Звезда Comedy Club описал работу на Первом канале словами «безумно сложно»

      Изучена клеточная конкуренция при развитии рака

      США сообщили о ракетной атаке по их эсминцу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости