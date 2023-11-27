Российских шпионов обвинили в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь СНБО Данилов обвинил шпионов РФ в расколе между Зеленским и Залужным

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что якобы Россия спровоцировала раскол между президентом страны Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным. Об этом написала газета The Times.

«Данилов заявил, что российские агенты стремились воспользоваться "так называемой напряженностью" между Зеленским и Залужным. Распространяли "ложные повествования", чтобы вбить клин между политическими и военными лидерами», — отмечается в публикации.

Данилов добавил, что Москва также пыталась посеять антиправительственные настроения среди граждан Украины. По его словам, российские власти планировали провести антивоенные митинги на территории республики.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его мнению, ВСУ смогут добиться прорыва. Это вызвало разногласия между главнокомандующим ВСУ и президентом Украины.

Зеленский не согласился с оценкой главкома ситуации на фронте, заявив, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах, особенно в начале конфликта. Он заверил, что ВСУ продолжат наступление в этом и следующем годах.