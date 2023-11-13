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13:55, 13 ноября 2023Бывший СССР

Арестович рассказал о конфликте Зеленского и главкома ВСУ. Как разногласия повлияют на ситуацию на фронте?

Арестович сообщил о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oleksii Chumachenko / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и президент республики Владимир Зеленский не согласны друг с другом по поводу действий украинских войск на фронте. Об их конфликте рассказал бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Находящийся за границей политик рассказал, что позиция главкома ВСУ расходится с позицией главы государства. «Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — высказался Арестович.

На Украине опровергали любые слухи о конфликте Зеленского с военными

Слухи о разногласиях Зеленского с военными появлялись и раньше. Однако руководство Украины опровергало любые заявления о ссоре в военном руководстве страны. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, у руководства существует единая позиция и она заключается в вере в успех украинской армии.

Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции

Андрей Ермакглава офиса президента Украины

При этом обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.

О разногласиях Зеленского и Залужного рассказывали и журналисты британской газеты The Times. По словам авторов материала, Залужный считает, что наступление украинской армии практически подошло к концу. Он также призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году, пишут они. «Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», — говорится в статье.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

О конфликте заговорили после жалоб Залужного на ситуацию на фронте

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist 1 ноября, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — указал он и отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Решением ситуации в зоне проведения СВО является поставка истребителей F-16, считает Зеленский. Помимо этого, глава республики заявил, что у ВСУ есть план на ближайшее время. В том числе, указал Зеленский, план охватывает конкретные города. Украинский лидер признал медленный прогресс контрнаступления. Он заявил, что это происходит по вине Запада, который передал Киеву недостаточное количество оружия.

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Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что украинские военные могут свергнуть Зеленского, чтобы прекратить конфликт. По мнению экс-разведчика, украинская армия уже не сможет перехватить инициативу и терпит стратегическое поражение, ей остается только держать оборону.

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