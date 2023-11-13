Арестович рассказал о конфликте Зеленского и главкома ВСУ. Как разногласия повлияют на ситуацию на фронте?

Арестович сообщил о конфликте между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный и президент республики Владимир Зеленский не согласны друг с другом по поводу действий украинских войск на фронте. Об их конфликте рассказал бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

Находящийся за границей политик рассказал, что позиция главкома ВСУ расходится с позицией главы государства. «Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — высказался Арестович.

На Украине опровергали любые слухи о конфликте Зеленского с военными

Слухи о разногласиях Зеленского с военными появлялись и раньше. Однако руководство Украины опровергало любые заявления о ссоре в военном руководстве страны. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, у руководства существует единая позиция и она заключается в вере в успех украинской армии.

Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции Андрей Ермак глава офиса президента Украины

При этом обозреватель из США Стивен Брайен заявил, что украинский президент находится в состоянии войны со своими генералами. Журналист указал, что Зеленский сделал выговор Залужному за его заявления о том, что Украине не следует ждать серьезного прорыва в зоне проведения специальной военной операции.

О разногласиях Зеленского и Залужного рассказывали и журналисты британской газеты The Times. По словам авторов материала, Залужный считает, что наступление украинской армии практически подошло к концу. Он также призывает сохранить то, что есть, и готовиться к операции в следующем году, пишут они. «Но президент Зеленский не согласен или не признает этого», — говорится в статье.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

О конфликте заговорили после жалоб Залужного на ситуацию на фронте

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist 1 ноября, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — указал он и отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением, подчеркнув, что Киев находился и в гораздо более сложных обстоятельствах.

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Решением ситуации в зоне проведения СВО является поставка истребителей F-16, считает Зеленский. Помимо этого, глава республики заявил, что у ВСУ есть план на ближайшее время. В том числе, указал Зеленский, план охватывает конкретные города. Украинский лидер признал медленный прогресс контрнаступления. Он заявил, что это происходит по вине Запада, который передал Киеву недостаточное количество оружия.

Бывший американский разведчик Скотт Риттер допустил, что украинские военные могут свергнуть Зеленского, чтобы прекратить конфликт. По мнению экс-разведчика, украинская армия уже не сможет перехватить инициативу и терпит стратегическое поражение, ей остается только держать оборону.