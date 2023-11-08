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13:54, 8 ноября 2023Бывший СССР

В Киеве заявили о единстве Зеленского и Залужного

Глава ОП Украины Ермак заявил о единстве Зеленского с Залужным

Фото: Alexey Furman / Getty Images

Владимир Зеленский и главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужных не находятся в конфликте и едины по ключевым вопросам. Об этом заявил глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак в интервью телеведущей Наталие Мосейчук, опубликованном на ее странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Ермака, у руководства страны существует единая позиция, и она заключается в вере в успех украинской армии.

«Я не вижу каких-то признаков того, что в военно-политическом руководстве сегодня есть какие-то другие позиции», — заключил он.

Ранее Залужный заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, ВСУ не смогут добиться прорыва, войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией. Он считает, что спасти положение сможет только резкий технологический скачок.

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      Алевтина Запольская
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