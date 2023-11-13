Арестович рассказал о конфликте Зеленского с военными

Арестович: Зеленский конфликтует с военными из-за провала контрнаступления

Владимир Зеленский находится в конфликте с украинскими военными из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в интервью изданию El Mundo.

«Речь президента становится все более эмоциональной из-за критики, которую он получает», — сказал он. По его словам, военных не устраивает неудавшееся контрнаступление, неправильное использование западной помощи и низкий уровень компетенций в Киеве.

Арестович рассказал, что позиция главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного расходится с позицией Зеленского. «Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда главнокомандующий говорит одно о войне и о перспективах победы, а президент говорит совсем другое. Это ненормальная ситуация», — заключил бывший советник.

Ранее глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что украинский лидер и Залужный не находятся в конфликте и едины по ключевым вопросам.

Ранее Залужный сообщил, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, ВСУ не смогут добиться прорыва, войска застревают на минных полях, а западная техника расстреливается российской артиллерией.