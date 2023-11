В США заявили о войне Зеленского со своими генералами

Asia Times: Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами

Украинский президент Владимир Зеленский находится в состоянии войны со своими генералами, заявил обозреватель из США Стивен Брайен. Такое мнение он выразил в материале, опубликованном в Asia Times.

Брайен указал, что Зеленский сделал выговор главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который ранее заявил изданию The Economist, что конфликт на Украине зашел в тупик и в нем не ожидается серьезного прорыва. «Даже The New York Times, глашатай американских властей в вопросах об Украине, написал о конфликте между Зеленским и его военачальниками», — говорится в материале.

Автор отметил, что хотя Зеленский уверял в победе Украины в конфликте, контрнаступление, сконцентрированное главным образом в Запорожье, провалилось и принесло Киеву большие потери. Возобновленная битва за Артемовск (украинское название — Бахмут), начатая им вопреки возражениям украинских генералов, также не достигла успеха, заявил Брайен.

«Зеленский, возможно, потерял поддержку своих высокопоставленных генералов, но достаточно ли этого для того, чтобы произошли перемены в руководстве Украины? Это сложный вопрос. Многое зависит от результатов на поле боя», — считает обозреватель.

Главком ВСУ Валерий Залужный в статье, опубликованной в The Economist, рассказал о патовой ситуации в конфликте на Украине. «Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас в тупик», — указал он и отметил, что изменить положение сможет только резкий технологический скачок. Зеленский не согласился с этим мнением. Позднее The New York Times написала, что конфликт между Зеленским и Залужным сигнализирует о том, что между военным и гражданским обществом на Украине происходит раскол.

Перед этим об их разногласиях сообщила британская газета The Times. В издании заявили, что Залужный и Зеленский разошлись во мнениях относительно завершения контрнаступления.