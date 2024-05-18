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01:41, 18 мая 2024Наука и техника

В Британии указали на отставание США в инженерном деле

Telegraph: США показали отставание в инженерном деле на учениях НАТО в Польше
СюжетУчения НАТО:

Фото: Unsplash

Американские военные проявили отставание в инженерном деле во время учений НАТО в Польше. Об этом написала газета из Британии The Telegraph.

Журналисты подчеркнули, что военным США потребовался час, чтобы собрать простую переправу времен Вьетнамской войны. В рамках учений солдаты преодолевали участок длиной 156 метров, переправляясь через реку Драва на западе Польши.

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Для этого британские военные применили армейскую амфибийную установку М3 и грузовик массой 24,5 тонны, способный раскладываться в плавучую платформу. Они переправились через реку за 18 минут, обогнав американцев.

«Американские солдаты в нескольких сотнях метров выше по течению все еще томились, соединяя понтоны своего моста, секции которого в последний раз использовались в бою во Вьетнаме, и в конце концов открыли его более чем через час», — подчеркнули журналисты.

Ранее сообщалось, что США испугались отправлять Украине свои разведывательные беспилотники. Военные опасаются, что дроны будут сбиты российскими военными.

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      Марина Совина
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