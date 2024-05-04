США испугались отправлять Украине свои разведывательные беспилотники

Politico: США боятся отправлять Киеву БПЛА MQ-9 Reaper, поскольку их могут сбить

США опасаются отправлять Украине разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper, опасаясь, что они будут сбиты российскими военными. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что эти дроны возглавляют список вооружений, которые Киев просит у Вашингтона. По данным источников, Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят провести летом ряд военных операций и ищут способы находить вражеские цели глубоко за линией фронта. По их словам, Киев планирует использовать беспилотники исключительно с целью разведки. Однако США боятся, что дроны попадут в руки российских военных в случае их уничтожения.

Ранее стало известно, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область. Под ударом оказалось село Малиновка в шести километрах от российско-украинской границы. Беспилотник влетел в один из частных жилых домов и взорвался.