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14:19, 3 мая 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал российский регион и взорвался

Дрон-камикадзе ВСУ атаковал Белгородскую область

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Белгородскую область. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Под ударом оказалось село Малиновка в шести километрах от российско-украинской границы. Беспилотник влетел в один из частных жилых домов и взорвался.

В результате ЧП никто не пострадал. При этом вследствие детонации дрона оказались повреждены кровля, фасад, окна и стены здания. На месте работают сотрудники оперативных служб.

2 мая в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. До этого в тот же день в небе над регионом было перехвачено несколько беспилотников ВСУ.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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