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19:58, 2 мая 2024Россия

В российском регионе объявили ракетную опасность

Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В Белгороде и Белгородском районе Белгородской области объявили ракетную опасность. О запуске сирены сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тем, кто находится на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.

Подробности о причине тревоги губернатор не сообщил.

За 2 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородской областью уничтожили уже несколько беспилотников Вооруженных сил Украины. Минобороны России сообщало о девяти перехваченных дронах самолетного типа, начиная с ночи. Последний из них сбили в 19:20 по московскому времени. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Помимо этого, вечером в четверг система ПВО сработала над Крымским полуостровом. Там российские военные также сбили украинский беспилотник.

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Ранее стало известно, что в ночь на 2 марта Украина также атаковала тяговые и трансформаторные подстанции на железной дороге в двух российских регионах. Около 23:00 ударам беспилотников подверглись объекты у станций Поныри и Свобода в Курской области, а через 15 минут — перегон Змиевка — Глазуновка в Орловской.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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