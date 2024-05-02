ВСУ ударили БПЛА по тяговым и трансформаторным подстанциям в регионах РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали бить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по российской железнодорожной инфраструктуре. Как сообщает издание Baza, за одну ночь были атакованы тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях.

Массированная атака началась около 23:00 — ей подверглись тяговые подстанции, расположенные у станций Поныри и Свобода в Курской области. Через 15 минут ВСУ атаковали тяговые подстанции, расположенные на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Там же были атакованы и трансформаторные подстанции.

В результате ударов на станциях Змиевка и Глазуновка произошло аварийное отключение питания, из-за чего были задержаны два поезда, следующие из Москвы в Белгород и Льгов. Источник уточняет, что пострадавших в результате случившегося нет.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

За ночь российские системы ПВО сбили 12 дронов ВСУ

Всего 12 украинских дронов были сбиты в ночь на четверг, 2 мая, над пятью регионами России, сообщили в Минобороны. Пять беспилотников самолетного типа (БПЛА) перехватили над Брянской областью, три — над Краснодарским краем, два — над Ростовской областью и по одному над Курской и Белгородской областями.

Действия ВСУ назвали попыткой террористического акта по объектам на российской территории.

При этом информацию об атаке дронов на Орловскую область российское оборонное ведомство не подтверждало. Однако губернатор региона Андрей Клычков сообщал, что при обезвреживании дронов оказались повреждены объекты энергетической инфраструктуры. По его словам, частично обесточены оказались несколько домов в Глазуновском и Свердловском районах. «На месте отделения работают оперативные службы, применяются меры воздействия, восстанавливается электроснабжение», — уточнил глава региона.

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил, что в результате атаки ВСУ оказались повреждены линии электропередачи в поселке Поныри. Это привело к отключению света в населенном пункте.

Ночные взрывы прогремели также в небе над поселком Афипский в Краснодарском крае. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны или средства радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА, направлявшиеся в сторону нефтеперерабатывающего завода. По словам очевидцев, дроны удалось приземлить в нескольких километрах от него. В ночь на 2 апреля атаку пытались совершить и по объектам гражданской энергетической инфраструктуры в Смоленской области. Попытка нанесения повреждений объекту была предпринята на территории Рославльского района региона, уточнил губернатор Василий Анохин.

На Украине намекнули на скорый удар по Крымскому мосту

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на удар по Крымскому мосту в этом году. Он опубликовал пост, содержащий «шесть основных типов мостов на 2024 год». На картинках изображены мосты с надписями «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты», «Связанные арочные мосты», «Керченские мосты». Последняя надпись относится к пустой картинке.

До этого на готовящуюся атаку на Крымский мост намекнул посол Литвы в Швеции и экс-глава литовского МИД Линас Линкявичюс. Он опубликовал коллаж, на котором изображены мост и пуск ракеты, подписав пост следующими словами: «Если у кого-то еще не было возможности сфотографироваться на Крымском мосту, еще есть время».

В Крыму на намек Кислицы ответили, что Киев «продолжает демонстрировать оскал террористов, обнажая свою разрушительную и чудовищную суть». Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что после того, как украинские политики довели свою страну до развала, они переключились на Россию. По его словам, в РФ ответят на каждую провокацию.