В Краснодарском крае раздались взрывы

Shot: в небе над поселком Афипский в Краснодарском Крае слышны взрывы

В небе над поселком Афипский в Краснодарском Крае прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, были слышны звуки моторов. Они уточнили, что первый взрыв прозвучал в 3:10 по московскому времени, после чего раздалось еще два взрыва. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Жители поселка отмечают, что дроны приземлились в нескольких километрах от завода. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на четверг, 2 мая, российские силы ПВО сбили три беспилотника в Брянской области. Еще два дрона были перехвачены над Ростовской областью.