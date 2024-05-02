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04:30, 2 мая 2024Россия

В Краснодарском крае раздались взрывы

Shot: в небе над поселком Афипский в Краснодарском Крае слышны взрывы

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В небе над поселком Афипский в Краснодарском Крае прогремели взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, были слышны звуки моторов. Они уточнили, что первый взрыв прозвучал в 3:10 по московскому времени, после чего раздалось еще два взрыва. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны (ПВО) или средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили украинские беспилотники, направлявшиеся в сторону нефтеперерабатывающего завода (НПЗ).

Жители поселка отмечают, что дроны приземлились в нескольких километрах от завода. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

В ночь на четверг, 2 мая, российские силы ПВО сбили три беспилотника в Брянской области. Еще два дрона были перехвачены над Ростовской областью.

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      Марина Совина
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