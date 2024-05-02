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02:58, 2 мая 2024Россия

В Ростовской области уничтожили два беспилотника

Губернатор Ростовской области Голубев сообщил об уничтожении двух дронов

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что дроны были перехвачены около 2:00 по московскому времени в районе Новошахтинска и Каменска-Шахтинского. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал, повреждений объектов не зафиксировано, добавил Голубев.

Ранее три беспилотника были уничтожены над Брянской областью. Их перехватили над Стародубским муниципальным округом. Кроме того, вечером в среду, 1 мая, украинский дрон сбили над Курской областью.

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      Марина Совина
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